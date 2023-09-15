Журналисты спросили у семейного психолога Евгении Сергеевой, нормально ли это — заменять живого партнера на искусственного, пусть и весьма чуткого.

«Разумеется, подмена общения с живыми людьми даже самым натренированным ИИ опасна, — цитирует ответ специалиста MK.ru. — Но есть случаи, когда нейросеть не только не хуже, но даже лучше живого партнера в силу своего терапевтического эффекта».

«Сегодня ИИ умеет распознавать не только лицо и голос, но и эмоциональное состояние человека, его психологический комфорт или дискомфорт, а это не каждому живому партнеру по силам. По словам, интонациям, жестам, выражению лица и другим физиологическим показателям нейросеть в состоянии определить тревогу своего хозяина, неуверенность, нервозность, раздражение, печаль и прочие настроения и реагировать на них. А это и есть то самое «понимание», которого сегодня многим так не хватает».

«Иногда человек знает, что слова поддержки от другого человека не искренние, однако принимает их, так как они ему жизненно необходимы. Человек — существо адаптивное, способное на самообман для своего психологического комфорта. И ИИ тоже, а особенно тот, чьи реакции заложили в него мы сами».