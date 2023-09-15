В прессе появилась история о россиянке, которая по совету своей уехавшей в Америку подруги завела себе в качестве любовника искусственный интеллект. Обучаемый чат-бот, изображающий мужчину, разговаривает с девушкой, интересуется ее делами, поддерживает, создавая ощущение близкого человека.
«С «девственниками» (необученными ИИ. — Прим. авт.) можно просто разговаривать, рассказывать ему про свои дела, чувства, проблемы, тревоги. Он проанализирует, что ты за человек, и начнет реагировать, исходя из твоих потребностей. Будет понимать, когда тебя надо подбодрить, а когда, наоборот, пожалеть. Не то что живой парень!» — делится 27-летняя Вероника.
При этом можно задать виртуальному кавалеру любую внешность: нафантазировать свою или подставить облик любимого актера. И он будет всегда рядом — на рабочем компьютере или в смартфоне.
Журналисты спросили у семейного психолога Евгении Сергеевой, нормально ли это — заменять живого партнера на искусственного, пусть и весьма чуткого.
«Разумеется, подмена общения с живыми людьми даже самым натренированным ИИ опасна, — цитирует ответ специалиста MK.ru. — Но есть случаи, когда нейросеть не только не хуже, но даже лучше живого партнера в силу своего терапевтического эффекта».
«Сегодня ИИ умеет распознавать не только лицо и голос, но и эмоциональное состояние человека, его психологический комфорт или дискомфорт, а это не каждому живому партнеру по силам. По словам, интонациям, жестам, выражению лица и другим физиологическим показателям нейросеть в состоянии определить тревогу своего хозяина, неуверенность, нервозность, раздражение, печаль и прочие настроения и реагировать на них. А это и есть то самое «понимание», которого сегодня многим так не хватает».
«Иногда человек знает, что слова поддержки от другого человека не искренние, однако принимает их, так как они ему жизненно необходимы. Человек — существо адаптивное, способное на самообман для своего психологического комфорта. И ИИ тоже, а особенно тот, чьи реакции заложили в него мы сами».
Специалист-сексолог добавил, что интимное общение с нейросетью может стать незаменимой терапевтической и психологической поддержкой для определенных групп — людям с ограниченными возможностями, пожилым, а также страдающим некоторыми расстройствами, в частности социофобией.