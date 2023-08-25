«Ты и есть моя Москва»: Павел Воля позвал жену на свидание в парк

Вечером 24 августа шоумен Павел Воля поделился с подписчиками видео своей прогулки в Парке Победы в Москве. 44-летний ведущий отметил, что давно хотел пригласить одну девушку на свидание в этом месте и вот сподобился.

Правда, подругой звезды на вечер – никакой интриги – оказалась его жена Ляйсан Утяшева. Мужчина подарил супруге букет цветов и пригласил в одно из своих самых любимых мест в городе.