«Ты и есть моя Москва»: Павел Воля позвал жену на свидание в парк

Павел Воля и Ляйсан Утяшева на съемках шоу «Выжить в Дубае». Фото: канал ТНТ

Звездная пара призналась в любви Москве.

Вечером 24 августа шоумен Павел Воля поделился с подписчиками видео своей прогулки в Парке Победы в Москве. 44-летний ведущий отметил, что давно хотел пригласить одну девушку на свидание в этом месте и вот сподобился.

Правда, подругой звезды на вечер – никакой интриги – оказалась его жена Ляйсан Утяшева. Мужчина подарил супруге букет цветов и пригласил в одно из своих самых любимых мест в городе.

«Короче, после всех отдыхов летних, после всей России, которую мы исколесили, после Турции «все включено» - очень приятно. Но, Москва, какая ты красотка! Как мы по тебе соскучились!» – Павел признался в любви столице в Telegram.

«И я даже не ревную», - отметила его жена.

«Нет? Ты и есть моя Москва», - отреагировал шоумен.

Он также призвал поклонников больше гулять по любимым улицам и паркам.

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Напомним, Воля состоит в браке с известной гимнасткой уже более десяти лет, но не забывает подпитывать чувства трогательными вещами и жестами.

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