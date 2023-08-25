«Ты и есть моя Москва»: Павел Воля позвал жену на свидание в парк

Вечером 24 августа шоумен Павел Воля поделился с подписчиками видео своей прогулки в Парке Победы в Москве. 44-летний ведущий отметил, что давно хотел пригласить одну девушку на свидание в этом месте и вот сподобился.
Правда, подругой звезды на вечер – никакой интриги – оказалась его жена Ляйсан Утяшева. Мужчина подарил супруге букет цветов и пригласил в одно из своих самых любимых мест в городе.
«Короче, после всех отдыхов летних, после всей России, которую мы исколесили, после Турции «все включено» - очень приятно. Но, Москва, какая ты красотка! Как мы по тебе соскучились!» – Павел признался в любви столице в Telegram.
«И я даже не ревную», - отметила его жена.
«Нет? Ты и есть моя Москва», - отреагировал шоумен.
Он также призвал поклонников больше гулять по любимым улицам и паркам.
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Напомним, Воля состоит в браке с известной гимнасткой уже более десяти лет, но не забывает подпитывать чувства трогательными вещами и жестами.