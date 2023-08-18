«Это большой красный флаг»: Бородина дала совет по отправке интимных фото возлюбленным

Популярная телеведущая Ксения Бородина прокомментировала новость о том, что в США девушка засудила бывшего парня на астрономическую сумму за рассылку ее интимных фото.

Якобы после пяти лет отношений молодой человек из чувства мести разослал откровенные снимки подруги всем своим знакомым и даже родителям возлюбленной, а еще разместил их в соцсетях и на сайтах 18+. Ну а девушка не стала тушеваться — подала на бывшего бойфренда в суд и выиграла дело.

Бородина сомневается, что молодой человек способен выплатить обозначенную в новости непомерную сумму, но считает, что это показательный прецедент для любителей шантажировать женщин интимными фото.

«Девочки, я вас прошу сохранять бдительность. Берегите себя и не ведитесь на провокации, если ваш партнер требует такие фото, а вы сомневаетесь или не хотите. Это большой «красный флаг», — пишет телеведущая в Telegram. — Если же вы делаете это по собственной инициативе, постарайтесь максимально продумать все ходы».

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Добавим, что в Сети немало сайтов, хвастающихся «слитыми хакерами» интимными фото Бородиной, но, в основном, там опубликованы снимки ведущей из мужских журналов и социальной сетей.