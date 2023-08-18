Американка развелась с мужем ради звезды сериала «Очень странные дела» и отправила актеру 10 тысяч долларов

Поучительная история из американского штата Кентукки. Местная жительница по имени Маккейла познакомилась в соцсетях с мошенником, выдававшим себя за звезду популярного сериала «Очень странные дела», 28-летнего актера Дэйкра Монтгомери (играет персонажа Билли Харгроува).

Сначала она не поверила, что общается в Интернете с настоящей кинозвездой, но потом таинственный ухажер сделал несколько вещей, которые заставили девушку отринуть сомнения. Он присылал ей такие же стихи, какие пишет актер, и попросил пересмотреть отдельную серию четвертого сезона «Очень странных дел», где раскрывается его персонаж.

Фанатка сериала поверила мошеннику, а позже прониклась к нему чувствами. Особенно когда мужчина рассказал, что его девушка слишком сильно контролирует его. Маккейла ощущала то же самое от своего мужа и искренне посочувствовала новому знакомому. А тот признался ей в любви, но попросил держать их отношения втайне.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Кстати, у реального актера есть девушка, что известно фанатам, но мошенник рассказал, что они уже фактически не вместе. А потом добавил, что имеет с бывшей возлюбленной один банковский счет на двоих, из-за чего не может совершать собственные покупки. Маккейла пожалела парня и выслала ему около 10 тысяч долларов, чего обманщик, судя по всему, и добивался.

Жертва мошенника уже поверила, что ее ждет новая жизнь со звездой кино и развелась со своим мужем. Потом, естественно, поняла, что потеряла и деньги, и брак. Вот уж действительно — очень странные дела.

Причину, почему она поверила в обман, Маккейла видит в своем неудачном браке.