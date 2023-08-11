Каждая четвертая москвичка имеет опыт интимных отношений на первом свидании и жалеет об этом

Сервис для знакомств «Мамба» провел опрос среди москвичек на тему интимной близости с новыми знакомыми. Результаты следующие.

52% жительниц столицы не имеют опыта секса на первом свидании. 25% имеют, но сожалеют, что дали уложить себя в постель, и повторять такое не планируют. 14% признались, что этот опыт им понравился. А 9% ответили, что фантазируют о том, чтобы подобное случилось с ними.

Столичных женщин также спросили, сколько свиданий им нужно, чтобы решиться на секс с мужчиной. 20% ответили, что как минимум десять. 24% респонденток согласны на три встречи.