Каждая четвертая москвичка имеет опыт интимных отношений на первом свидании и жалеет об этом

Сервис для знакомств «Мамба» провел опрос среди москвичек на тему интимной близости с новыми знакомыми. Результаты следующие.
52% жительниц столицы не имеют опыта секса на первом свидании. 25% имеют, но сожалеют, что дали уложить себя в постель, и повторять такое не планируют. 14% признались, что этот опыт им понравился. А 9% ответили, что фантазируют о том, чтобы подобное случилось с ними.
Столичных женщин также спросили, сколько свиданий им нужно, чтобы решиться на секс с мужчиной. 20% ответили, что как минимум десять. 24% респонденток согласны на три встречи.
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Почему же дамам не нравится идея дойти до постели уже на первом свидании? Большинство — 60% — ссылается на «эмоциональную неготовность». 17% отвергают подобное по религиозным убеждениям. 21% в принципе убеждены, что секс с незнакомцем не может оказаться хорошим. А 23% считают, что подобное плохо влияет на дальнейшее развитие отношений.
И еще один момент: к сексу с коллегами по работе москвички относятся более открыто, чем к интиму с новыми знакомыми. 27% респонденток признались, что мечтают о таком опыте, а у 25% он уже был.
По материалам журнала «Москвич».