Импортозаместили: аудитория сервиса «VK Знакомства» выросла на 49% после ухода Tinder из России

Там же уточнили, что выручка сервиса знакомств за июль выросла почти в четыре раза, а количество начатых диалогов и мэтчей (когда пользователи понравились друг другу) выросло в три раза.

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Напомним, сервис «VK Знакомства» появился в ноябре 2021 года и сначала он работал в основном приложении социальной сети «ВКонтакте». Но в конце июня 2023-го была запущена бета-версия отдельного приложения на Android. Тогда же популярный иностранный сервис онлайн-знакомств Tinder прекратил работу в России.