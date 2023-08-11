Импортозаместили: аудитория сервиса «VK Знакомства» выросла на 49% после ухода Tinder из России

Активная аудитория сервиса «VK Знакомства» после ухода приложения Tinder из России значительно выросла.
«В июле 2023 года активная месячная аудитория «VK Знакомств» выросла до 2,9 миллиона пользователей - на 49% больше, чем в июле 2022 года», - цитирует ТАСС пресс-службу сервиса.
Там же уточнили, что выручка сервиса знакомств за июль выросла почти в четыре раза, а количество начатых диалогов и мэтчей (когда пользователи понравились друг другу) выросло в три раза.
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Напомним, сервис «VK Знакомства» появился в ноябре 2021 года и сначала он работал в основном приложении социальной сети «ВКонтакте». Но в конце июня 2023-го была запущена бета-версия отдельного приложения на Android. Тогда же популярный иностранный сервис онлайн-знакомств Tinder прекратил работу в России.