Екатерина Волкова о встречах с бывшими: «Могу смотреть в глаза, здороваться, поболтать, но не более»

Звезда «Ворониных», актриса Екатерина Волкова задала своим подписчикам вопрос: как они поведут себя, если встретят на улице свою бывшую болезненную любовь.

Вот что сама артистка думает по этому поводу.

«Могу сказать, что я счастливый человек — мне повезло первой расставаться и уходить из отношений. Поэтому, когда я встречаю кого-то из прошлой жизни, это не вызывает у меня боли в животе, страха, волнения и так далее. Я могу смотреть в глаза, здороваться, поболтать, если парень не против. Но не более», — пишет Волкова в Telegram. «Мне очень жаль, что в вашей жизни были истории, которые оставляли раны после себя. Сделать вид, что не заметил, или пройти мимо — естественная реакция. Но она про то, что этот человек все еще значит что-то для вас, наверное. И не в смысле вернуть любовь и так далее. Скорее это про то, что с его уходом он забрал часть вашей души или вашей самооценки».

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В конце поста актриса указала на то, что самое время вернуть эту недостающую часть, для чего есть немало психологических упражнений.