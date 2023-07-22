«Оба станете счастливыми»: Анна Хилькевич рассказала, как перестать контролировать мужа

Актриса Анна Хилькевич записала для своих подписчиков подкаст на тему, как перестать контролировать своего мужа (партнера в отношениях).

«Это наисложнейшая задача, потому что корни идут из самоконтроля. Вы проверяете его телефон, вы следите за часами, когда он задерживается, пытаетесь навязать свою точку зрения или свою волю. Но нужно понимать, что это важный момент, который обязательно нужно проработать», - говорит артистка в Telegram.

«Здоровые отношения строятся только на взаимном уважении, доверии и правильной коммуникации. Попробуйте понять, что заставляет вас контролировать своего мужчину. Может быть, это какой-то страх, недоверие, чувство неуверенности. У меня это так было. У меня, в принципе, отсутствовало доверие к самой себе, и поэтому я перекладывала отсутствие доверия на мужчину. Надо разобраться со своими чувствами и начать работать над этим».

«Нужно практиковать доверие. Нужно обязательно давать своему мужчине пространство для собственных решений. Вы должны помнить, что он взрослый человек, он имеет абсолютное право на свои собственные решения и мысли. Человек не может быть счастливым, если проживает не свою жизнь. Поэтому дайте другому человеку жить так, как он хочет, и вы увидите, что оба станете счастливыми».

«Дальше нужно работать над диалогом. Правильное, откровенное, честное, доверительное общение имеет важнейшую роль в отношениях. Нужно научиться говорить, и не через претензии к партнеру, а о своих чувствах – о том, что вы испытываете, как бы вы хотели изменить ситуацию в лучшую сторону. И слушайте обязательно, что он говорит. Постарайтесь понять и выявить его потребности и желания. Это такой взаимный обмен».