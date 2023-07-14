Запущен аналог Tinder, в котором можно познакомиться, не листая фото и не переписываясь

Чем россияне будут заменять ушедший из РФ Tinder? Как теперь знакомиться онлайн?

И вот новость – в Москве запущен новый сервис NoRandom Dates («Неслучайные свидания»), основная фишка которого в том, что пользователям не нужно будет выбирать друг друга и устраивать переписки. Первое общение с потенциальным партнером случится только на реальном свидании.

А до этого пару человеку будет искать специальный алгоритм на основе более чем 20 параметров, которые пользователь сообщит о себе. Онлайн-общение будет происходить только с менеджером сервиса.

«Здесь пользователи не коммуницируют друг с другом: они не переписываются между собой, не разглядывают рандомные фотографии, они выключены из процесса онлайн-знакомств», — цитирует журнал «Москвич» пресс-службу NoRandom Dates. «С каждым пользователем общается персональный менеджер, который является посредником между алгоритмом поиска и пользователем. Первая встреча и разговор между двумя людьми происходят на офлайн-свидании».

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