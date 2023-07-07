«Горжусь»: Рита Дакота сходила с Владом Соколовским в кино спустя пять лет после развода

Влад Соколовский и Рита Дакота в период брака. Фото: Global Look Press

Выпускники «Фабрики звезд» сохранили теплые отношения ради дочери.

Вечером 6 июля певица Рита Дакота и ее бывший муж Влад Соколовский впервые после развода в 2018 году сходили вместе в кино. Сделали они это ради общей дочери Мии, которая была счастлива, что мама и папа смотрят фильм вместе с ней.

«Горжусь тем, что мы смогли сохранить теплые дружеские отношения, ради дочери. Видеть ее счастливые глаза — бесценная награда», — написала Рита в социальной сети, рассказав поклонникам об этом событии.

На видео, опубликованном звездой, видно, что пятилетняя девочка рада видеть папу, и сами Рита и Влад находятся в теплых отношениях.

Рита Дакота и Влад Соколовский с дочкой в кино. Фото: соцсети

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Напомним, что в марте 2022 года у Соколовского родился ребенок от новой возлюбленной, а Дакота (настоящая фамилия — Герасимович) вышла замуж во второй раз в мае 2023-го.

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