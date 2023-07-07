«Горжусь»: Рита Дакота сходила с Владом Соколовским в кино спустя пять лет после развода

Вечером 6 июля певица Рита Дакота и ее бывший муж Влад Соколовский впервые после развода в 2018 году сходили вместе в кино. Сделали они это ради общей дочери Мии, которая была счастлива, что мама и папа смотрят фильм вместе с ней.

«Горжусь тем, что мы смогли сохранить теплые дружеские отношения, ради дочери. Видеть ее счастливые глаза — бесценная награда», — написала Рита в социальной сети, рассказав поклонникам об этом событии.

На видео, опубликованном звездой, видно, что пятилетняя девочка рада видеть папу, и сами Рита и Влад находятся в теплых отношениях.