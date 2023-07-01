«Сказала не то, что хотела»: Дженнифер Лоуренс вспомнила «ужасающий» момент предложения руки и сердца

В новом интервью голливудская актриса Дженнифер Лоуренс поделилась некоторыми деталями своих отношения с мужем Куком Марони. Напомним, пара связала себя узами брака в 2019 году, а в 2022-м у них родился ребенок.

32-летняя артистка поделилась, что момент, когда возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца, был «ужасающим, но очень захватывающим». Девушка дождалась заветных слов от мужчины, но ответила явно не то, что собиралась.

«Я не сказала того, что хотела. Я представляла это миллион раз, а в моменте просто подумала: «Что? Что? Что?» А потом сказала: «Спасибо, спасибо, спасибо», — призналась Джен в YouTube-шоу Chicken Shop Date.

Так что даже у звезд бывают неловкости в такой судьбоносный день.

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Лоуренс рассказала еще один забавный момент. На самом деле у нее был очень важный вопрос к возлюбленному, с которым она тянула весь период из отношений и отважилась задать только на свадьбе.

«Я спросила это у своего мужа слишком поздно в наших отношениях, — говорит актриса. — Я такая: «Тебе нравятся «Голодные игры»?» А потом он просто умер, смеясь надо мной, и написал всем моим друзьям, что я это сказала».

Но, к счастью, оказалось, что Куку нравится кинофраншиза, которая сделала его жену звездой. Иначе их свадьба была бы несколько неловкой.