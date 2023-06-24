«Красивый, умный, успешный – все в одном»: Мари Краймбрери нашла ухажера, но не захотела с ним свиданий

В новом интервью 30-летняя певица Мари Краймбрери рассказала о свидании с восхитительным мужчиной, которое так и не закончилось большим романом.

«Я тут была на свидании. Давненько уже… И абсолютно потрясающий мужчина был. Ну просто все прекрасно, все идеально. И я сидела, залипала, думала: боже, и красивый, и умный, и успешный – все в одном. И любит меня так сильно… Ну не прям любит – видно, что нравлюсь», - вспомнила артистка в YouTube-шоу «Несусвет».

«И вот я сижу и думаю. Что я испытываю? Восторг от него. А вот испытываю ли я сама какие-то чувства? Нет. И это самая отвратительная эмоция, которую я испытала за тот день. Я думала: «Блин, ну почему так? Почему я не горю влюбленностью? Почему у меня нет бабочек в животе и нет желания просто рассыпаться и залететь в новую любовь?»

«Но я сразу поняла, что нет – даже на свиданки больше ходить не хочу. Ну мне не классно, мне не круто. Вот пока я не почувствую, что я влюблена».