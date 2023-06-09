От каких женщин мужчины предпочитают держаться подальше: что их дико раздражает

Парень и девушка с телефоном в парке. Фото: Global Look Press

Что отталкивает мужчин во внешнем виде и поведении дам.

Делайте так, если вы хотите. чтобы мужчины разбежались. И не делайте, если нужно привлечь представителя противоположного пола.

Итак, конечно же, мужчин оттолкнет неприятный внешний вид женщины, которая пренебрегает элементарными правилами гигиены, допускает, чтобы от нее неприятно пахло или разило перегаром и табаком.

Что касается поведенческих моментов, то никому не понравится, если женщина будет проявлять агрессию или же находиться в постоянной тревоге.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Из психологических факторов — излишняя агрессивность или тревожность. Кроме того, такие вещи, как избыточный макияж или неподходящая одежда, также могут оказаться недостаточными для привлечения мужчин в качестве потенциального партнера», — отметила психолог Юлия Жукова.

По материалам vnimanie.pro.

Читайте также