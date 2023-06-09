От каких женщин мужчины предпочитают держаться подальше: что их дико раздражает

Делайте так, если вы хотите. чтобы мужчины разбежались. И не делайте, если нужно привлечь представителя противоположного пола.
Итак, конечно же, мужчин оттолкнет неприятный внешний вид женщины, которая пренебрегает элементарными правилами гигиены, допускает, чтобы от нее неприятно пахло или разило перегаром и табаком.
Что касается поведенческих моментов, то никому не понравится, если женщина будет проявлять агрессию или же находиться в постоянной тревоге.
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«Из психологических факторов — излишняя агрессивность или тревожность. Кроме того, такие вещи, как избыточный макияж или неподходящая одежда, также могут оказаться недостаточными для привлечения мужчин в качестве потенциального партнера», — отметила психолог Юлия Жукова.
По материалам vnimanie.pro.