От каких женщин мужчины предпочитают держаться подальше: что их дико раздражает

Делайте так, если вы хотите. чтобы мужчины разбежались. И не делайте, если нужно привлечь представителя противоположного пола.

Итак, конечно же, мужчин оттолкнет неприятный внешний вид женщины, которая пренебрегает элементарными правилами гигиены, допускает, чтобы от нее неприятно пахло или разило перегаром и табаком.

Что касается поведенческих моментов, то никому не понравится, если женщина будет проявлять агрессию или же находиться в постоянной тревоге.

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