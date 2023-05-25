Сильвестр Сталлоне пишет своим дочерям сообщения для расставания с парнями

Актер Сильвестр Сталлоне, его жена и дочери запустили собственное реалити-шоу (держитесь, Кардашьяны!), и одна из первых тем, которую подняла знаменитая семья, касается трудностей личной жизни наследниц кинозвезды.

Дочери 76-летнего артиста жалуются, что им трудно привести домой парней, так как папа всегда строг к ухажерам и откровенно пугает их. Однако, когда девушкам надо расстаться с кавалерами, они бегут к своему отцу.

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В новом интервью 26-летняя София и 24-летняя Систин Сталлоне рассказали, что никто не сможет написать правильное сообщение для надоевшего бойфренда так, как их суровый папуля.

«Я настоятельно рекомендую, чтобы девочки подходили к своим отцам и просили их написать текст о расставании, потому что мужчины знают мужчин», — сказала София в подкасте Giggly Squad.

Систин добавила, что когда она отправляет сообщения, написанные ее отцом, мужчины «никогда не злятся на честность».

Вот бы прочитать хотя бы одно такое послание.