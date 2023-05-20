«Женщина готова отдаться за малое!»: Бородина выделила два типа доступных девушек

В разговоре о парах на «Доме-2» телеведущая Ксения Бородина прокомментировала поведение девушек, которые часто меняют мужчин на проекте и в жизни.

«Я сейчас смотрю на этих девушек, разговариваю с ними и понимаю, что им на самом деле так мало надо, - рассказала звезда в интервью Марку Бартону. - Я против меркантильных женщин, это отдельный комплекс… Но как они влюбляются в мужиков: ни за какие-то красивые поступки, ни из-за душевного притяжения друг к другу, ни за реализацию в чем-то, ни из-за схожести каких-то интересов – а просто на нее, неважно как, сделали акцент и обратили внимание. И все!»

«Получается, что женщина готова отдаться за малое. Вот за малое! То есть, нехватка внимания со стороны отца, матери приводит к тому, что она выходит в этот мир 20-летней *** (наивной девочкой, - Прим. авт.), не понимая еще, что ей надо. Но первый, кто обратит внимание и сделает акцент на ней, затащит ее, грубо говоря, - все, она готова».

«Или есть другой тип – проститутский. Который говорит: «Так, а ты мне что взамен? Ты мне розы подари». И все уводит в материальный мир, наоборот. Вот есть два типа: кто готов за малое и «материальный мир». И нет какой-то интересной, вкусной середины».