Арнольд Шварценеггер: «Если есть «Оскар» за то, как справиться с разводом, мы с женой должны получить его»

В новом интервью 75-летний Арнольд Шварценеггер коснулся темы своего громкого развода с журналисткой Марией Шрайвер в 2011 году. Напомним, брак актера длился 25 лет, в нем родились четыре наследника. Но потом выяснилось, что у «терминатора» растет внебрачный сын от домработницы, и жена ушла от кинозвезды.
В очередной беседе с журналистами Арнольда спросили, скучает ли он по тем временам, когда был женат.
«Нет. Развод вначале был очень, очень тяжелым. Но в конце концов вы идете дальше», - цитирует ответ Шварценеггера издание The Hollywood Reporter.
«У меня сейчас есть замечательная подруга Хизер Миллиган, которая очень успешна. Я действительно горжусь ею и люблю ее. При этом я люблю свою жену. Мы с ней действительно хорошие друзья и очень близки, и мы очень гордимся тем, как воспитали наших детей».
«Несмотря на то, что у нас была эта драма, мы вместе отмечали Пасху, День матери, Рождество, все дни рождения — все вместе. Если есть «Оскар» за то, как справиться с разводом, мы с Марией должны получить его за наименьшее влияние на детей. Милота и доброта, которые вы видите в них, исходят от моей жены. Дисциплина и трудовая этика — от меня».
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В том же интервью актеру напомнили, как в 2003 году несколько женщин обвинили его в домогательствах и унижении. «Железный Арни» ответил, что он не идеальный и тоже совершал ошибки в своей жизни. Мужчина подчеркнул, что к женщинам нужно относиться уважительно, независимо от того, какая эпоха на дворе.