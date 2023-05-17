Арнольд Шварценеггер: «Если есть «Оскар» за то, как справиться с разводом, мы с женой должны получить его»

В новом интервью 75-летний Арнольд Шварценеггер коснулся темы своего громкого развода с журналисткой Марией Шрайвер в 2011 году. Напомним, брак актера длился 25 лет, в нем родились четыре наследника. Но потом выяснилось, что у «терминатора» растет внебрачный сын от домработницы, и жена ушла от кинозвезды.

В очередной беседе с журналистами Арнольда спросили, скучает ли он по тем временам, когда был женат.