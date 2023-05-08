Роза Сябитова дала совет, что делать женщинам, которых не хотят мужья

39-летняя подписчица Роза Сябитовой обратилась к телесвахе со своей проблемой: что делать, если муж не хочет частого секса, регулярно ссылаясь на усталость? Эксперт в области отношений дала совет, как быть в такой неприятной ситуации.

«Главное, не бросать друг другу в лицо обвинения. Конфликты на этой почве приносят только вред. Разумнее всего будет смириться. Муж хочет раз в неделю? Пожалуйста! Пусть будет раз в неделю, но так, чтоб запомнилось и хватило до следующего раза», - пишет Сябитова в Telegram.

«Но для начала сходите к врачу. И если выяснится, что проблема из области, более приземленной – нарушения половой функции у вас или у него – то этим придется заниматься. Но разве мир и счастье в семье не стоит таких усилий?»