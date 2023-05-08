«Это как СНИЛС»: Мусагалиев объяснил, чем различаются подходы к интиму у женщин и мужчин

Певица Анна Седокова пришла в YouTube-шоу Азамата Мусагалиева «Я себя знаю» и, рассказав свою постыдную историю про секс, потребовала от ведущего поделиться его постельными казусами. 38-летний юморист заверил, что у него таких нет – даже из разгульной юности. Артистка ему не поверила.

«Если бы мы с девочками сейчас поговорили, у нас было бы много смешных историй про секс», - отметила Анна.

«Потому что для вас секс это не награда, - парировал Азамат. – Вы как бы относитесь к этому типа «на»… Типа вы чем-то поделились. Ну так же? В большинстве случаев так. Разве бывает такое, что девушка ходит за парнем и добивается секса? Это же в процентном соотношении намного меньше, чем наоборот. В том-то и дело, что для мужчин это более трепетный момент. Это как СНИЛС. Если он намечается, то его нельзя потерять. Понимаете? Это очень важная вещь. Это таинство. Это сокровенная вещь. А для вас это типа: «А, бери! У меня еще есть. Я решу, будет ли еще или не будет».

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Мусагалиев настоял, что, несмотря на всю его полную курьезов жизнь, у него никогда не было «приключений во время секса».