«Быть ей моей женой — неважно, хочет она этого или нет»: Жуков рассказал, за что полюбил супругу

5 мая певец Сергей Жуков предался воспоминаниям и рассказал, за что полюбил свою вторую жену Регину Бурд, на которой женился в конце 2007 года.

«Почти 17 лет назад для меня решающими стали не ее красота или популярность и успешная карьера. А то, как она заставила меня ночью спасать брошенного котенка у случайной помойки. Как смотрела мне в душу, когда я нес всякую ерунду. Как готовила наш первый совместный завтрак и нервничала, и краснела так, что я и сам заодно разнервничался», — поделился артист, которому скоро исполнится 47, в Telegram.

«Как однажды искренне рассказала историю про маленькую 13-летнюю Регину, которая в детском лагере плакала в уголочке под «Алешку», потому что никто ее не пригласил танцевать. Лила слезы и мечтала влюбиться… Вот тогда-то я и понял, что быть ей моей женой — неважно, хочет она этого или нет. Что я лично буду ей каждый вечер петь «Алешку», и она больше никогда не останется одна».