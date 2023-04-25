«Имеет место быть»: Клава Кока призналась, вступает ли она в интимные связи «для здоровья»

Певицу Клаву Коку спросили, как она относится к сексу «для здоровья».
«Я не хочу показаться занудой или старовером… Но у меня ни разу не было секса с человеком, к которому у меня либо нет чувств, либо с которым я не в отношениях. Вот просто», — ответила 26-летняя артистка в YouTube-шоу «Вопрос ребром».
«Но на самом деле сейчас есть тренд на то, чтобы быть более раскованным и так далее. Я считаю, что это тоже имеет место быть. У всех разное либидо, разные желания. Для кого-то это классная возможность быть более уверенным в себе, например. Или, в целом, есть люди, которым это необходимо чаще, чем мне».
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Кока добавила, что если бы секс был сильно нужен для здоровья, то мужчин и женщин продавали бы в аптеках. В ответ ведущие проекта пошутили, что подобные услуги оказываются в некоторых заведениях, только называются эти места иначе.
«Я никогда не слышала, чтобы врач пришел и сказал: «Вы знаете, у вас там «щель порока» затянулась, вам нужно срочно сходить и…» — пошутила Кока.
В той же передаче она призналась, что свидания с мужчинами происходят у нее нечасто.