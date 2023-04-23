Просто идеальные муж и жена: пары имен, походящих друг другу на сто процентов

Влюбленные

С каким сочетанием имен вы нашли свое счастье? Фото: Global Look Press

Магия имени обещает им крепкий брак.

Каким парам имен специалисты по эзотерике предрекают счастливый союз и крепкий брак? Удачными считаются следующие сочетания имен.

Александр и Анна

Это те самые противоположности, которые притягиваются. Сильный и решительный мужчина вместе с робкой, нежной и застенчивой женщиной смогут построить крепкую, верную и дружную семью. Этим партнерам есть, чем дополнить друг друга. Александр учится у Анны вдумчивости, взвешенности решений и доброте, а Анна узнает, как не бояться трудностей и отстаивать свою точку зрения.

Дмитрий и Ирина

Данная пара со стороны может показаться скучной и пресной – они не устраивают громких выяснений отношений и сцен ревности. Всю страсть и пылкость отношений эти двое показывают только друг другу наедине. В данной паре присутствуют глубокое уважение, доверие и чуткое отношение к партнеру.

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Сергей и Юлия

Носители этих имен – страстные и пылкие натуры. Их пара получается очень темпераментной и любвеобильной. Каждый из них обладает целым комплексом лидерских качеств, но в внутри семьи Сережа и Юля забывают про свои амбиции и стараются обсуждать взаимные претензии спокойно и доброжелательно. Их интерес друг к другу никогда не ослабевает.

По материалам ярославского портала «Про город».

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