Просто идеальные муж и жена: пары имен, походящих друг другу на сто процентов

Каким парам имен специалисты по эзотерике предрекают счастливый союз и крепкий брак? Удачными считаются следующие сочетания имен.

Александр и Анна

Это те самые противоположности, которые притягиваются. Сильный и решительный мужчина вместе с робкой, нежной и застенчивой женщиной смогут построить крепкую, верную и дружную семью. Этим партнерам есть, чем дополнить друг друга. Александр учится у Анны вдумчивости, взвешенности решений и доброте, а Анна узнает, как не бояться трудностей и отстаивать свою точку зрения.

Дмитрий и Ирина

Данная пара со стороны может показаться скучной и пресной – они не устраивают громких выяснений отношений и сцен ревности. Всю страсть и пылкость отношений эти двое показывают только друг другу наедине. В данной паре присутствуют глубокое уважение, доверие и чуткое отношение к партнеру.