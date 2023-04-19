«Можно построить очень хорошие отношения»: Боня назвала главное качество идеального мужчины

В новом интервью светскую львицу Викторию Боню попросили описать ее образ идеального мужчины.
«Господи… Мне этот вопрос задают 15 лет, и 15 лет я на него отвечаю по-разному! «Он должен быть такой-сякой, немазаный-сухой…» Клянусь, я читала эти интервью и думала: «О, боже, у меня тут поменялось и тут поменялось (мнение. — Прим. авт.)». С каждым годом проживания на этой планете и понимания этой жизни», — поделилась 43-летняя телезвезда с Юлианной Карауловой.
«Сейчас идеальный мужчина на мой взгляд — это очень честный мужчина. Мне кажется, в честности кроется мужественность, откровенность, это все. Для меня честность — это самое главное. Потому что на фундаменте честности можно построить очень хорошие отношения».
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Боня отметила, что у нее сложилось такое мнения не из-за множества обманов со стороны мужчин. Просто она сразу же выявляет ложь и не может ее терпеть. Один раз звезда еще готова простить мужчине вранье, но не больше. Обманщик сразу же перестает быть в глазах Виктории тем, кому она готова отдать себя на 100%. По мнению светской львицы, все хорошие качества мужчины должны строиться на фундаменте честности.