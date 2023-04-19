«Можно построить очень хорошие отношения»: Боня назвала главное качество идеального мужчины

В новом интервью светскую львицу Викторию Боню попросили описать ее образ идеального мужчины.

«Господи… Мне этот вопрос задают 15 лет, и 15 лет я на него отвечаю по-разному! «Он должен быть такой-сякой, немазаный-сухой…» Клянусь, я читала эти интервью и думала: «О, боже, у меня тут поменялось и тут поменялось (мнение. — Прим. авт.)». С каждым годом проживания на этой планете и понимания этой жизни», — поделилась 43-летняя телезвезда с Юлианной Карауловой.

«Сейчас идеальный мужчина на мой взгляд — это очень честный мужчина. Мне кажется, в честности кроется мужественность, откровенность, это все. Для меня честность — это самое главное. Потому что на фундаменте честности можно построить очень хорошие отношения».