Заново узнавать себя: психолог дал совет, как пережить развод

Психолог Елена Котова дала совет, как пережить такое жизненное потрясение, как развод. По словам специалиста, когда отношения заканчиваются, люди испытывают влияние настоящего коктейля из эмоций: шока, разочарования, ощущения беспомощности, чувства вины, горечи от предательства и боли от разбитого сердца. Чтобы полноценно пережить расставание с возлюбленным, понадобятся время и терпение.
«Развод или расставание — это потеря. Бывший партнер, скорее всего, очень долго закрывал какую‑то вашу потребность, а значит, еще какое‑то время эта потребность будет открыта, и это нормально. Этот человек занимал значимый кусочек вашей жизни, и его отсутствие будет заметно», - цитирует психолога сайт «Лайфхакер».
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Котова не советует сразу же заводить новые отношения. Для начала следует попробовать сместить фокус внимания со второй половинки на себя: вспомнить, что вы любили раньше, прислушаться к своим желаниям и начать заново себя узнавать. Постепенно боль утихнет, и вы придете в норму.