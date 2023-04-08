Традиционная семья: Синди Кроуфорд рассказала, как у них с мужем распределены домашние обязанности

У 57-летней супермодели Синди Кроуфорд и ее мужа, 60-летнего владельца ночных клубов Рэнди Гербера довольно традиционная семья, о чем звезда рассказала в новом интервью. Вот как они распределяют домашние обязанности.

«Я определенно больше отвечаю за продукты в доме и планирование меню, расписание, назначение встреч и тому подобное, — поделилась Синди с журналом People. – Я собиралась пошутить, сказав, что едва могу заставить его поднять мокрое полотенце, что отчасти правда, но я скажу, если что-то в доме нуждается в ремонте — он это починит, если знает как».

«Если кондиционер не работает, он этим занимается. Или если какой-то участок газона нужно заменить. Так что я бы сказала, что мы неплохо распределяем бытовые обязанности».