«Используйте любую возможность»: жена Брюса Уиллиса поделилась счастливым моментом семьи до диагноза

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Хемминг поблагодарила бывшую жену Уиллиса Деми Мур за то, что та побыла видеооператором этой трогательной церемонии, а также взрослых дочерей Брюса от первого брака — за музыкальное сопровождение.

Напомним, Деми Мур родила звезде боевиков трех дочек, а Эмма Хемминг — еще двух. Подкошенный деменцией Уиллис стареет в окружении любящих его женщин.