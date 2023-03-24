«Используйте любую возможность»: жена Брюса Уиллиса поделилась счастливым моментом семьи до диагноза

Нынешняя жена Брюса Уиллиса, британская модель Эмма Хемминг поделилась в социальной сети трогательными видео — как они с мужем обновили свои свадебные клятвы спустя десять лет. Судя по всему, ролик был записан в 2019 году, до того, как актер ушел из кино из-за болезни.
«На нашу десятую годовщину свадьбы мы решили возобновить наши клятвы в том же месте, где сказали «да» еще в 2009 году. Я так счастлива, что мы это сделали, — пишет 44-летняя Эмма. — Используйте любую возможность, чтобы объединиться и отпраздновать с семьей и друзьями. Это моменты и прекрасные карманы воспоминаний, которые вы можете сохранить на всю жизнь. И мы можем сохранить эти воспоминания в целости и сохранности для тех, кто, возможно, не сможет этого сделать (намек на Брюса, который страдает от проблем с памятью. — Прим. авт.)».
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Хемминг поблагодарила бывшую жену Уиллиса Деми Мур за то, что та побыла видеооператором этой трогательной церемонии, а также взрослых дочерей Брюса от первого брака — за музыкальное сопровождение.
Напомним, Деми Мур родила звезде боевиков трех дочек, а Эмма Хемминг — еще двух. Подкошенный деменцией Уиллис стареет в окружении любящих его женщин.