«Ощущение счастья будет всегда с вами»: психолог посоветовал семейным парам «супружеские голодания»

В семейных отношениях иногда полезно делать «супружеские голодания». Зачем и почему – говорит психолог Александр Шахов.

«Мы ценим лишь тогда, когда теряем. Это касается и счастья. Человеку свойственно привыкать ко всему. К счастью тоже привыкаешь, и поэтому не ощущаешь его. Следовательно, ключ к счастью — научиться ценить то, что имеешь», - пишет эксперт в своем Telegram-канале.

«Если мы все время едим пирожное, то оно со временем приедается и не приносит никакого удовольствия. Наоборот, нас воротит уже от сладкого, нам хочется гречки, мяса, супа. Нужно периодически лишать себя каких-то возможностей, сознательно ограничивать себя в чем-то, и тогда можно будет в полной мере насладиться тем, что имеешь».

«Кстати, это правило работает и в отношениях. Я как семейный психолог рекомендую периодически устраивать себе «супружеское голодание» — какое-то время проводить раздельно друг от друга».

«Если мужчина отпустит женщину на неделю к родителям или отдохнуть, а сам побудет на хозяйстве с детьми, то поверьте, он начнет потом сильнее ценить свою супругу и ее повседневный труд. И когда она вернется, он будет счастлив, что с ним рядом женщина, которая заботится о семье, о детях, о нем. Периодически проводите профилактику привыкания, и тогда ощущение счастья будет всегда с вами».