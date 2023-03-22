Пять негативных мыслей, мешающих избавиться от одиночества

Если человек хочет завести романтические отношения, но при этом остается одинок, стоит залезть в собственную голову и посмотреть — нет ли там навязчивых мыслей, которые мешают создать пару.

Семейный психолог Анна Девятка рассказала, какие мысли встают на пути к здоровым отношениям и как с ними бороться.

Отношения помешают карьере

«Люди ставят работу в приоритет, и все свободное время тратят на улучшение своих показателей по работе. Они действительно достигают успеха, но видят только один способ его достижения: вкладываться на сто процентов. Естественно, отношения также требуют времени и вложения сил и других ресурсов. Человек же заранее настраивается на то, что на личную жизнь ему просто не хватит времени, а потому подсознательно отказывается от отношений. На самом деле нужно остановиться уже сейчас и пересмотреть свои отношения с работой. Способов стать успешным больше, чем один, и, поняв это, можно освободить место для отношений».

Я боюсь потерять себя в отношениях

«Подобные мысли — довольно частая причина одиночества. Тревожит она и мужчин, и женщин с негативным опытом отношений. Вероятно, с прежним партнером выстраивались созависимые или абьюзивные отношения, а потому новый опыт представляется пугающим. В таких случаях стоит понять, что не все отношения строятся по одному сценарию — вы сами должны научиться выстраивать личные границы и регулировать уровень эмоциональной вовлеченности».

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