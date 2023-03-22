Пять негативных мыслей, мешающих избавиться от одиночества

Если человек хочет завести романтические отношения, но при этом остается одинок, стоит залезть в собственную голову и посмотреть — нет ли там навязчивых мыслей, которые мешают создать пару.
Семейный психолог Анна Девятка рассказала, какие мысли встают на пути к здоровым отношениям и как с ними бороться.
Отношения помешают карьере
«Люди ставят работу в приоритет, и все свободное время тратят на улучшение своих показателей по работе. Они действительно достигают успеха, но видят только один способ его достижения: вкладываться на сто процентов. Естественно, отношения также требуют времени и вложения сил и других ресурсов. Человек же заранее настраивается на то, что на личную жизнь ему просто не хватит времени, а потому подсознательно отказывается от отношений. На самом деле нужно остановиться уже сейчас и пересмотреть свои отношения с работой. Способов стать успешным больше, чем один, и, поняв это, можно освободить место для отношений».
Я боюсь потерять себя в отношениях
«Подобные мысли — довольно частая причина одиночества. Тревожит она и мужчин, и женщин с негативным опытом отношений. Вероятно, с прежним партнером выстраивались созависимые или абьюзивные отношения, а потому новый опыт представляется пугающим. В таких случаях стоит понять, что не все отношения строятся по одному сценарию — вы сами должны научиться выстраивать личные границы и регулировать уровень эмоциональной вовлеченности».
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Снова буду отвергнутым(ой)
«Представьте человека, который очень хочет отношений, но у него все время что-то не складывается. Рано или поздно человек устает пытаться завести роман и останавливается, чтобы отдохнуть. Однако не стоит останавливаться надолго — куда эффективнее посвятить больше времени работе над ошибками. Возможно, вы выбираете не тот типаж людей или строите отношения по стандартной и привычной схеме. В этом случае стоит посоветоваться со специалистом, который сможет взглянуть на ваши проблемы со стороны».
Пока я не достигну определенной цели, отношения мне недоступны
«Это — классическая установка, мешающая нормальной жизни. Многие люди убеждены, что пока они не добьются повышения на работе или не смогут купить себе квартиру, они не смогут встретить «достойную» пару. Чтобы проработать эту негативную мысль стоит задуматься, почему вы связываете две эти плоскости. Ведь многие люди добивались большого успеха именно благодаря помощи и поддержке своего партнера».
Партнер решит все мои проблемы
«Подобная установка — противоположность предыдущей. Человек может искренне верить, что все его проблемы живут вместе с ним ровно до того момента, пока он одинок. Он будет ждать не большой любви, а спасителя, который возьмет на себя ответственность за его жизнь. Стоит понимать, что никому не хочется завязывать отношения исключительно на подобной меркантильной основе. А если и хочется, то такой человек — абьюзер, получающий власть над другим взамен на некоторые обязательства. Поэтому, чтобы избегать негативных сценариев, стоит научиться брать на себя ответственность за собственную жизнь и стараться самостоятельно решать существующие проблемы».
По материалам журнала Marie Claire