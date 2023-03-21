«Кайфа ничуть не меньше, но нужны эмоции»: Лолита рассказала, какой становится интимная жизнь к 60 годам

В одном из шоу молодой врач спросил 59-летнюю певицу Лолиту Милявскую, какие особенности есть в сексе в ее возрасте и чем он отличается от интима до 30.
«Ты же знаешь про сухость суставов с возрастом? Про смазку ты знаешь… Смазка — вещь необходимая с возрастом. Но если говорить о сексе серьезно, то в 20 — это познание мира. У вас все гораздо раньше. У меня все началось с института, и это был уже первый муж, поэтому это познание мира. Ты его познаешь и таким образом тоже, тебя многое удивляет и радует», — разоткровенничалась артистка в YouTube-шоу «Вопрос ребром».
«Дальше наступает 35, 40… В 50 я думала, все закончено. А потом ты понимаешь, что нет — все только начинается. Он (секс. — Прим. авт.) становится осознанней, качественней, отрывней и… Да, может быть, не столь часто, как это было в юном возрасте, когда ты отработал два концерта, и «давай еще я тебя трахну!» Этого уже нет, потому что уже присутствуют разговоры, разговоры с утра, и надо с человеком пообщаться».
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«Какие-то эксперименты, они многие пройдены, и ты знаешь, что это не мое — зачем мне это надо? То есть это более осмысленно, но кайфа ничуть не меньше. И могу сказать, все зависит от того, как совпадает химия человека. Вот честно, мне 59, но я не готова трахаться ради того, чтобы трахаться. Мне нужны эмоции. И эмоции я должна испытывать от человека, который рядом со мной. Тогда это занятие любовью, а не секс».
Зрители в студии поаплодировали этому ответу.