«Кайфа ничуть не меньше, но нужны эмоции»: Лолита рассказала, какой становится интимная жизнь к 60 годам

В одном из шоу молодой врач спросил 59-летнюю певицу Лолиту Милявскую, какие особенности есть в сексе в ее возрасте и чем он отличается от интима до 30.

«Ты же знаешь про сухость суставов с возрастом? Про смазку ты знаешь… Смазка — вещь необходимая с возрастом. Но если говорить о сексе серьезно, то в 20 — это познание мира. У вас все гораздо раньше. У меня все началось с института, и это был уже первый муж, поэтому это познание мира. Ты его познаешь и таким образом тоже, тебя многое удивляет и радует», — разоткровенничалась артистка в YouTube-шоу «Вопрос ребром».

«Дальше наступает 35, 40… В 50 я думала, все закончено. А потом ты понимаешь, что нет — все только начинается. Он (секс. — Прим. авт.) становится осознанней, качественней, отрывней и… Да, может быть, не столь часто, как это было в юном возрасте, когда ты отработал два концерта, и «давай еще я тебя трахну!» Этого уже нет, потому что уже присутствуют разговоры, разговоры с утра, и надо с человеком пообщаться».