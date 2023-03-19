Как перестать бояться не понравиться партнеру в постели: советы психолога

Один из частых страхов неуверенных в себе женщин – не понравиться своему партнеру в постели. Возможно, мужчина и не выскажет никаких претензий вслух, но о чем-то неприятном подумает. А то, что подумает женщина о возможных мыслях своего кавалера, - еще страшнее.
Как бороться с этим страхом, рассказывает практикующий психолог Надежда Ефремова.
«Здесь главная ошибка — в приоритетах. Стоит переключить внимание с ожидания оценки партнера на развитие своей телесной чувствительности. Чем крепче женщина дружит со своим телом и находится в контакте с эмоциями, тем больше удовольствия приносит ей секс», - говорит специалист.
«Также стоит понимать, что секс — это процесс, который требует включения обоих партнеров. Невозможно стать мастерицей в постели без практики. Если в отношениях есть такой фундамент, как любовь, честность, желание расти друг для друга, то качество секса со временем будет только улучшаться».
«Важно открыто обсуждать с партнером свои ожидания и предпочтения в сексуальной жизни. Каждый человек имеет свои индивидуальные желания, и только общение поможет понять друг друга и достичь максимального наслаждения».
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Ефремова отметила, что многие женщины испытывают проблемы отсутствия оргазма, но не говорят об этом своим мужчинам из-за страха, что их посчитают «поломанными». В итоге эта ситуация может перерасти в неудовлетворенность интимной жизнью и даже в отвращение к ней.
«Тут нужно понимать, что почти каждая женщина сталкивается со сложностями в оргазмах. Но кто-то замалчивает эту проблему до конца жизни, а кто-то выбирает развитие. Чтобы наладить оргазмы, для начала, стоит обратить внимание на свое здоровье. Если же причина в психологическом состоянии, то можно начать работать над контактом с эмоциями и телом. Важно научиться расслабляться и наслаждаться процессом, а не только думать о результате», - подчеркивает психолог.
Проблемы в интимной сфере эффективно решаются современными сексологией и психологией. Главное — это желание меняться к лучшему.
По материалам журнала Marie Claire.