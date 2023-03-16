«Чудовищный лентяй без жизненного стержня»: Барановская охарактеризовала мужчин, согласных на цифровую любовь

Ведущая передачи «Мужское / Женское» Юлия Барановская прокомментировала новость о том, что за рубежом набирает популярность бот с искусственным интеллектом Replika. Он позволяет человеку создать для себя идеального партнера, выбрать ему внешние данные и общаться с ним в чате. За дополнительную плату можно созваниваться с придуманным аватаром и даже проецировать его при помощи технологий дополненной реальности.

«Очевидно, что эта мода рано или поздно дойдет до нашей страны. Мне сложно представить себе адекватного человека, который предпочтет живому партнеру цифрового бота. Да, с реальным человеком порой сложно ужиться, в отношения нужно вкладываться и работать над собой», - пишет Барановская в Telegram.

«Выбрать бота в спутники может только чудовищный лентяй без жизненного стержня. Наверняка для определенной группы людей это идеальный сценарий — общение с послушным, запрограммированным на «удобность» цифровым персонажем без недостатков. Для таких людей закончиться все это может тем, что в реальном мире они превратятся в нечесаных нерях, запершихся в своем доме и потерявших интерес к настоящей жизни».