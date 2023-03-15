Никола Пельтц о браке родителей: «Вместе уже более 40 лет, а ведут себя как влюбленные дети»

Скоро исполнится год, как наследники известных фамилий Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц сочетали себя узами брака. Оба они из таких семей, где мать и отец десятилетиями живут вместе без попыток развестись. Родители Николы, например, уже более сорока лет вместе. В новом интервью у молодой актрисы спросили, использует ли она родительский пример в своих отношениях с мужем.

«Мои родители вместе уже более сорока лет, и они всегда подшучивают друг над другом. Мой папа такой милый. Когда моя мама выходит из комнаты, он всегда говорит: «Она такая красивая». Они все еще ведут себя как влюбленные дети. Буквально, они всегда целуются, вплоть до того, что мой брат заявляет: «Я закрываю глаза. Хватит целоваться», - цитирует 28-летнюю Николу журнал Cosmopolitan.

«Они так влюблены, и возможность расти вместе с этим так прекрасна. Я бы никогда не согласилась ни на что другое. Мы с Бруклином всегда на коленях друг у друга. Каждый раз, когда мы куда-то идем, то держимся за руки».