«Это был предательский шаг»: Сергей Сафронов откровенно рассказал о своей измене жене

Первый брак известного иллюзиониста Сергея Сафронова закончился скандальным разводом. Его жена Мария не выдержала похождений супруга и ушла, забрав детей. Спустя годы телеведущий раскаялся в произошедшем. Вот как он сегодня рассказывает о распаде своей первой семьи.

«Я позволял себе флирт с другими, вел себя как мальчишка. Ее это расстраивало, — откровенно говорит Сафронов в своей исповеди на видеоплатформе Premier. — Однажды я познакомился с девушкой и ушел к ней жить. На месяц оставил Машу одну с детьми. Ну мы, естественно, кутили, вино и шампанское лились рекой. Маша не выдержала, собрала все мои вещи. Она синхронизировала наши телефоны, знала, где я нахожусь. Знала дом — она приехала к дому этой девушки и отдала мне мои вещи».

«Это был предательский шаг по отношению к Маше, семье, самому себе. Все это произошло на почве куража и алкогольного опьянения. Тогда мне казалось, это потому что я хороший, а Маша плохая, все мне запрещает. А сейчас, я понимаю, что это был мой эгоизм, моя дурость, глупость, мое неуважение к Маше.

И результат — пять лет назад мы с ней расстались. Она вышла замуж, уехала жить в Англию, забрав детей. Это больно и тяжело. Детей я вижу редко. Я папа только в паспорте: я их не воспитываю. Я очень сильно переживаю и считаю, что всему виной алкоголь. Он привел к тому, что семья оказалась разрушена. И сейчас я делаю все, чтобы свою новую семью сохранить и не потерять».