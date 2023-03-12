«Вы любите человека, а он не нуждается в вас»: Клава Кока устроила ночной опрос о безответной любви

В ночь на 12 марта певице Клаве Коке неожиданно захотело порассуждать о неразделенной любви. То ли это главный лейтмотив ее песен, то ли в личной жизни самой 26-летней звезды появились некоторые трудности.

«Ночной опрос: было ли у вас такое, что вы любите человека, а он не нуждается в вас? – обратилась артистка к своим подписчикам в Telegram. - Было ли такое, что вы вообще ничего не чувствуете, а любят вас? Причем сильно и хороший человек! Ситуация обратка, короче».

Затем Клава устроила опрос – какую из двух крайностей выбрали бы ее поклонники. За пять часов в нем поучаствовали более трех тысяч человек. И оказалось, что 69% респондентов хотели, чтобы их любил некто, к кому они безразличны, и только 31% выбрали собственную безответную любовь.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

О времена, о нравы! Или же Кока просто ищет выгодную тему для своей следующей песни.