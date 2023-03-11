Пять стереотипов о мужчинах, которые мешают девушкам найти любовь

У женщин о мужчинах бытует множество стереотипов, в которые не стоит верить, если ищете себе партнера по душе. Какие же вредные установки мешают дамам найти себе вторую половинку? Отвечает психотерапевт и сексолог с 17-летним опытом работы Майя Маяковская.
Мужчина должен быть «чуть красивее обезьяны»
«С древних времен женщин выдавали замуж по расчету. Так появилось не только огромное количество несчастных женских судеб, но и попытки успокоить себя подобными аргументами, касающимися внешности. В современности этот миф укрепляется «благодаря» низкой женской самооценке. От неуверенности в себе женщины боятся красивых мужчин, так как убеждены, что такие мужчины не постоянны, а если партнер не слишком хорош собой — с ним спокойно и безопасно».
«В терапии я работала с такими клиентками: они целенаправленно раскармливали мужей, чтобы убрать последних из «опасной зоны» красавчиков. Здесь я бы советовала, в первую очередь, провести работу над собой, чтобы повысить самооценку и встретить подходящего сердцу мужчину. Согласитесь, зачем ограничивать себя меньшим? Достаточно вспомнить цитату из произведения великого русского писателя Антона Павловича Чехова: «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли».
Мужчины любят глазами
«И если на слабые внешние данные мужчины закрыть глаза можно, себе женщины этого не прощают. «Идеальные» женщины транслируют необходимые параметры женской красоты: пухлые губы, осиную талию, широкие бедра и пышную грудь. И ради того, чтобы соответствовать этим идеалам и нравиться мужчинам, женщины готовы сидеть на диетах и делать пластические операции».
«На самом деле, красота для мужчины — это комплексное восприятие здоровья и фертильности женщины. То есть, мужчина считает красивой ту, внешние данные которой свидетельствуют о здоровье (цвет лица и состояние кожи, зубы, ухоженность) и о возможности производить потомство (достаточность подкожного жира, округлые формы). Но и это только одна из сторон медали. Отношения, которые держатся на выборе по визуальному фактору, недолговечны или неглубоки. Мужчины, как и женщины, любят не только глазами, а всеми органами чувств, душой, энергией и сценариями подсознания».
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Мужчины не плачут
«При виде взрослого плачущего мужчины некоторые женщины навешивают им ярлык «нытик». В современном обществе это воспринимается как проявление мужской слабости, хотя слезные железы есть у обоих полов и физиологически плакать вполне нормально. Несмотря на это, молодым мальчикам мамы с детства внушают запрет на выражение чувств через слезы. В дальнейшем подобные запреты могут привести к парадоксально плачевным последствиям, а именно: психологическим и физиологическим заболеваниям; алкоголизму, наркомании, курению; чрезмерной агрессии; невозможностью проживать гармоничные отношения с женщиной и другие».
«Женщинам я рекомендую позволять своим мужчинам проявлять истинные чувства. Это благотворно скажется и на мужской психике и впоследствии на отношениях: когда мужчина имеет внутреннее разрешение на проявление эмоций, он избавляется от стыда, вины, страхов, он становится более свободным внутренне, а, следовательно, нежнее и любвеобильнее».
Мужчины не могут жить самостоятельно
«Это ограничивающее убеждение прививают мужчинам, как правило, гиперактивные мамы. Тем самым они снимают с них ответственность и возлагают все заботы на себя. От чего потом страдают их девушки и жены. Я, как мама двух сыновей и психотерапевт, убеждена, что женщинам необходимо разрушить у себя в голове этот стереотип и перестать психологически «кастрировать» мужчин, вернуть им ответственность и намеренно создавать условия для развития самостоятельности и здоровых границ».
Мужчины постоянно хотят секса
«Этот стереотип придумали те женщины, которые либо «не хотели» своих мужчин, либо не выдерживали уровня их половой конституции. Научно он абсолютно не обоснован. Потому что половая конституция у всех разная — она бывает низкая, средняя и высокая. И «подружить» партнеров по уровню половой конституции возможно — я успешно делаю это в терапии со своими клиентами. Например, если у женщины высокая половая конституция, и у нее чаще возникает потребность в любовной близости, чем у мужчины, мы учимся правильно направлять эту энергию и сублимировать через различные практики. Это помогает не испытывать обиду на партнера и не требовать от него невозможного».
По материалам женского журнала Marie Claire.