Пять стереотипов о мужчинах, которые мешают девушкам найти любовь

У женщин о мужчинах бытует множество стереотипов, в которые не стоит верить, если ищете себе партнера по душе. Какие же вредные установки мешают дамам найти себе вторую половинку? Отвечает психотерапевт и сексолог с 17-летним опытом работы Майя Маяковская.

Мужчина должен быть «чуть красивее обезьяны»

«С древних времен женщин выдавали замуж по расчету. Так появилось не только огромное количество несчастных женских судеб, но и попытки успокоить себя подобными аргументами, касающимися внешности. В современности этот миф укрепляется «благодаря» низкой женской самооценке. От неуверенности в себе женщины боятся красивых мужчин, так как убеждены, что такие мужчины не постоянны, а если партнер не слишком хорош собой — с ним спокойно и безопасно».

«В терапии я работала с такими клиентками: они целенаправленно раскармливали мужей, чтобы убрать последних из «опасной зоны» красавчиков. Здесь я бы советовала, в первую очередь, провести работу над собой, чтобы повысить самооценку и встретить подходящего сердцу мужчину. Согласитесь, зачем ограничивать себя меньшим? Достаточно вспомнить цитату из произведения великого русского писателя Антона Павловича Чехова: «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли».