«У меня долго не хватало смелости уйти»: Эмили Ратаковски откровенно высказалась о своем разводе

В июле 2022 года стало известно о разводе знаменитой модели Эмили Ратаковски. Американская красотка четыре года прожила в браке с актером и продюсером Себастьяном Бир-Макклардом, родила ему сына и вдруг решила уйти. Предварительная причина – измены мужа.
И вот, спустя полгода, Эмили наконец откровенно заговорила о том периоде, когда распалась ее семья.
«У меня долго не хватало смелости уйти. Я была очень, очень несчастна. Я весила около 100 фунтов (45 килограммов, - Прим. авт.), хотя только что родила ребенка. Я сильно похудела, потому что была не в порядке», — рассказала модель в подкасте Going Mental. – Я все перепробовала. Пыталась принимать антидепрессанты. Я была уверена, что со мной что-то не так».
«Я узнала многое из этих отношений. Как, например, важно доверять своим инстинктам, и что газлайтинг — это реальная вещь. Я не понимала, насколько на самом деле будет приятно вернуться к себе и к тому, как я вижу мир, как я понимаю вещи, к своим инстинктам».
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Конкретных причин развода Ратаковски в этом интервью не назвала, объяснив, что хочет защитить частную жизнь своего сына, так как юридически брак еще не расторгнут. Модель лишь намекнула, что муж нарушил некоторые личные границы. По словам 31-летней девушки, она будет разбирать проблемы с близким человеком до тех пор, пока тот не перейдет некую черту. Так что, если Эмили решила порвать с Себастьяном, значит, он ее перешел.