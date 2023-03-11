«У меня долго не хватало смелости уйти»: Эмили Ратаковски откровенно высказалась о своем разводе

В июле 2022 года стало известно о разводе знаменитой модели Эмили Ратаковски. Американская красотка четыре года прожила в браке с актером и продюсером Себастьяном Бир-Макклардом, родила ему сына и вдруг решила уйти. Предварительная причина – измены мужа.

И вот, спустя полгода, Эмили наконец откровенно заговорила о том периоде, когда распалась ее семья.

«У меня долго не хватало смелости уйти. Я была очень, очень несчастна. Я весила около 100 фунтов (45 килограммов, - Прим. авт.), хотя только что родила ребенка. Я сильно похудела, потому что была не в порядке», — рассказала модель в подкасте Going Mental. – Я все перепробовала. Пыталась принимать антидепрессанты. Я была уверена, что со мной что-то не так». «Я узнала многое из этих отношений. Как, например, важно доверять своим инстинктам, и что газлайтинг — это реальная вещь. Я не понимала, насколько на самом деле будет приятно вернуться к себе и к тому, как я вижу мир, как я понимаю вещи, к своим инстинктам».

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