Жена Бориса Щербакова о верности мужа: «Наш роман начался в 19 лет. Все эти годы он должен быть верен только мне?»

Недавно актерская пара Борис Щербаков и Татьяна Бронзова отметили 50-летие брака. В новом интервью у жены народного артиста РФ спросили, каково это, когда у мужа огромное число поклонниц.

«И сейчас есть, и всегда было много! Но это хорошо для артиста. Правда, иногда приходилось понервничать и даже обращаться в милицию. В начале 80-х одна его поклонница написала письма с угрозами, мол, если Боря к ней не уйдет, она плеснет в меня кислотой. Оказалась психически больная», — рассказала Бронзова «Комсомольской правде».

Журналисты также напомнили громкий случай, когда актриса Людмила Нильская рассказала всем о своем романе с Щербаковым.

«В тот период, о котором она рассказывала, и она, и Боря любили выпить. Думаю, это их сблизило. Но Боря расстался с ней, как только понял, что я обо всем знаю, — поделилась Татьяна Васильевна. — Я не выясняла отношения. Просто собрала его вещи, выставила чемодан за дверь и забрала ключи от квартиры. Уже через день Боря встречал меня с цветами у театра, чувствовал себя ужасно виноватым и говорил, что любит только меня. Он сказал Нильской, что между ними все кончено. Она потом бегала вокруг нашего театра и кричала: «Боря Щербаков, выйди!» «Многие артисты, молодые, красивые, популярные любили и любят выпить и погулять… Наш роман с Борей начался, когда ему было 19 лет, вся жизнь — впереди. Все эти годы он должен быть верен только мне? Боря снимался с красивыми, талантливыми, манкими актрисами. В актерской среде постоянно рождаются какие-то влюбленности, увлечения... Это нормально. Я к этому с пониманием отношусь. Но всегда знала, что по-настоящему он любит только меня. Несмотря на мимолетные увлечения, он очень хороший, чистый, порядочный человек. Главное для него — это семья и дом. Его заботу я чувствовала всегда. Благодаря ему я живу в любви и достатке и счастлива».

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