«Это был просто крах!»: Азамат Мусагалиев вспомнил, что подарил жене на 8 Марта, когда был на мели

Азамата Мусагалиева спросили, какой самый дорогой подарок он подарил жене до того, как стал знаменитым. Но в ответ 38-летний комик вспомнил совершенно другую историю.

«Я однажды… У меня вообще не было денег. Вообще. Все, что у меня было, было на мне. И наступил 8 Марта… А мы с Викторией только начали встречаться и так далее… - рассказал шоумен в YouTube-проекте «Вопрос ребром». – И моя мама принесла откуда-то две кофточки. Ну, взрослые женские кофры с таким вот вырезом (буквой V, - Прим. авт.). Она такая говорит: «Азамат, смотри. Вот мне зеленая лучше или розовая?» Я говорю: «Зеленая». Она такая: «Все – зеленая. А розовую, я не знаю, кому-то подарить что ли?» И она вот так оставила эту розовую кофту…»

«Эх, я ее взял… И пошел подарил Вике. Она говорит: «Ты где взял кофту?» Я говорю: «Пошел, купил». «Ты серьезно пошел, купил мне кофту?» «Да». А это просто, блин, взрослая кофта с таким вот вырезом! Пуловер… Она ее не носила».

«Но однажды мы пришли с Викой к моей матери. А мама говорит: «Вот такая кофта у меня есть зеленая, а розовую свою не могу такую найти!» Это был просто крах для меня! Потому что Вика подозревала, что не мог я пойти и купить ей именно такую кофту. Она меня часто спрашивала: «Ты реально пошел и купил?» А я в ответ психовал: «Ты будешь одно и то же спрашивать миллиард раз?!»