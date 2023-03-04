Подарки на 8 Марта, которые быстро превратят праздник в скандал

От каких подарков на 8 Марта следует отказаться, чтобы не испортить отношения со своей второй половинкой? Список этот довольно широк.
Дешевые украшения – милые дамы наверняка будут рады золоту или серебру, а дешевые побрякушки их только расстроят, сразу станет понятно, насколько вы цените женщину.
Кухонная утварь – если ваша возлюбленная не кулинар, то вряд ли свой праздник она захочет провести на кухне, не стоит ей на это намекать подарком.
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Нижнее белье – отважиться на такой личный подарок можно, только если вы знаете любимый фасон и точный размер дамы, иначе можно легко потерпеть фиаско.
Товары для похудения – даже абонемент в фитнес-клуб может быть расценен, как укор в сторону женской фигуры, рисковать не стоит.
Конфеты – хороши в довесок к чему-то, но сами по себе будут выглядеть скудно, и не стоит забывать, что весной многие женщины начинаю готовиться к лету.
Косметика – не зная вкусов барышни, делать такой подарок крайне опасно, но ему есть прекрасная альтернатива в виде подарочных сертификатов в магазин косметики.
По материалам ОСН.