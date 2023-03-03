«Пусть муж находится в счастливом неведении»: Сябитова дала советы по женским изменам

Знаменитая телесваха Роза Сябитова написала большой пост о женских изменах в браке и как их предотвратить.

«Есть важная статистика, и она больше заинтересует мужчин. В наше время стойкость женщин чаще всего определяется не ее моральными нормами, а настойчивостью и опытностью потенциального любовника. Как говорили древние римляне: «Целомудренна лишь та, которую никто не пожелал». Подразумевая, что женщине всегда было очень трудно противостоять умелому и настойчивому ухажеру, тем более если ее муж давно не проявляет этих качеств дома. Кроме того, к мужу привыкают, как к предмету домашней обстановки, а любовник еще не опознан, а потому особенно интересен для женщины», — рассуждает Сябитова в своем дзен-канале.

Сваха отметила, что никаких рекомендаций по профилактике женских измен нет.

«Если женщина сильно хочет, она найдет способ удовлетворить свое желание. Поэтому самое лучшее средство, которое может придумать мужчина, — это удовлетворять свою подругу так, чтобы ей не хотелось других мужчин. Причем речь идет не столько о физическом удовлетворении, сколько о психологическом: женщина должна ощущать себя любимой и желанной», — продолжает Сябитова.

Что же делать мужчине, когда жена уже ему изменила? Если вести себя как Отелло, то вполне можно угодить в тюрьму. Сваха приводит «малоперспективный» вариант: делать вид, что ничего не произошло или вариант борьбы за отношения. Но мужчинам, по ее словам, проще уйти в праведном гневе.