«Пусть муж находится в счастливом неведении»: Сябитова дала советы по женским изменам

Знаменитая телесваха Роза Сябитова написала большой пост о женских изменах в браке и как их предотвратить.
«Есть важная статистика, и она больше заинтересует мужчин. В наше время стойкость женщин чаще всего определяется не ее моральными нормами, а настойчивостью и опытностью потенциального любовника. Как говорили древние римляне: «Целомудренна лишь та, которую никто не пожелал». Подразумевая, что женщине всегда было очень трудно противостоять умелому и настойчивому ухажеру, тем более если ее муж давно не проявляет этих качеств дома. Кроме того, к мужу привыкают, как к предмету домашней обстановки, а любовник еще не опознан, а потому особенно интересен для женщины», — рассуждает Сябитова в своем дзен-канале.
Сваха отметила, что никаких рекомендаций по профилактике женских измен нет.
«Если женщина сильно хочет, она найдет способ удовлетворить свое желание. Поэтому самое лучшее средство, которое может придумать мужчина, — это удовлетворять свою подругу так, чтобы ей не хотелось других мужчин. Причем речь идет не столько о физическом удовлетворении, сколько о психологическом: женщина должна ощущать себя любимой и желанной», — продолжает Сябитова.
Что же делать мужчине, когда жена уже ему изменила? Если вести себя как Отелло, то вполне можно угодить в тюрьму. Сваха приводит «малоперспективный» вариант: делать вид, что ничего не произошло или вариант борьбы за отношения. Но мужчинам, по ее словам, проще уйти в праведном гневе.
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А что делать изменившей женщине? Признаваться мужу или не стоит?
«Прежде всего, надо задать себе вопрос: «Хотите ли вы разрушить свой брак?» И даже если это так, не стоит спешить с совершенно ненужными признаниями, — пишет Сябитов. — Если вы хотите сохранить отношения, то сделанное — это уже ваша проблема, и думать об этом надо было раньше. Свою вину сами и переживайте. Зачем расстраивать и оскорблять еще и мужа? Вы не можете быть уверенными, что ваш мужчина сможет это проглотить. Это признание станет для него ударом, от которого он не оправится никогда. Пусть ваш муж находится в счастливом неведении».
Сваха предложила неверным дамам «стоять насмерть» на своей непогрешимости. Но если их уже начинают шантажировать, то, конечно, лучше рассказать все самой.