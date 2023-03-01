«Если вам повезло»: Барановская высказалась, кто из супругов должен заведовать семейным бюджетом

Популярная телеведущая Юлия Барановская поделилась со своими поклонниками результатами некого опроса россиян, в котором 4% респондентов высказались, что распоряжаться семейным бюджетом должен один из супругов, а 76% выступили за совместную ответственность мужчины и женщины.

«В этом моменте я выступлю на стороне меньшинства. Бюджетом семьи должен распоряжаться мужчина, конечно, если вам повезло и ваш избранник — человек ответственный», — пишет Барановская в Telegram.

«Женщина никогда ничего лишнего себе не купит, все в дом, детям. Правильный мужчина знает, что его любимая нуждается в подарках, красивых вещах. А для того, чтобы хватало и на новую сковородку, и на то, чтобы порадовать лучшую половину, нужно больше работать и зарабатывать. Об этом настоящий мужчина тоже знает, хоть иногда и делает вид, что ему это неизвестно».