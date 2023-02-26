Костенко о бывшей жене мужа: «Искренне не понимаю, зачем о ней думать»

Вечером 25 февраля жена футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия (до замужества - Костенко) ответила на вопросы подписчиков в заблокированной в России социальной сети. Женщины, в основном, спрашивали модель-блогера о воспитании детей и семейных отношениях.

В частности, промелькнул вопрос - как перестать думать о бывшей жене мужа. Для Анастасии Тарасовой это очень актуальная тема, так бывшая жена ее второй половинки – известная на всю Россию и Африку телеведущая Ольга Бузова.

«Я искренне не понимаю, зачем о ней думать, - ответила 28-летняя девушка в «сториз». - Вы взрослый человек, она тоже. Значит, она в состоянии сама о себе подумать, что и происходит. У вас одна жизнь. Одна. Живите ее осмысленно, и как хочется вам».

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