Костенко о бывшей жене мужа: «Искренне не понимаю, зачем о ней думать»

Вечером 25 февраля жена футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия (до замужества - Костенко) ответила на вопросы подписчиков в заблокированной в России социальной сети. Женщины, в основном, спрашивали модель-блогера о воспитании детей и семейных отношениях.
В частности, промелькнул вопрос - как перестать думать о бывшей жене мужа. Для Анастасии Тарасовой это очень актуальная тема, так бывшая жена ее второй половинки – известная на всю Россию и Африку телеведущая Ольга Бузова.
«Я искренне не понимаю, зачем о ней думать, - ответила 28-летняя девушка в «сториз». - Вы взрослый человек, она тоже. Значит, она в состоянии сама о себе подумать, что и происходит. У вас одна жизнь. Одна. Живите ее осмысленно, и как хочется вам».
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Также у Тарасовой спросили, как поступить, если муж постоянно делает жену виноватой. Модель и мать троих детей пояснила, что таков его способ самоутвердиться, проявление боязни признать себя неправым.
«Вы сами его «питаете», пытаясь защищаться, - написала Анастасия. - Для таких людей это выглядит как оправдание, и они чувствую себя правыми. Хоть тресните в аргументах и тысячу фото- и видеоматериала приложите. Я бы посоветовала просто молчать. Не реагировать. Ноль реакции. Ему станет неинтересно. Разрывайте систему «жертва – преследователь».
Напомним, звездная пара Тарасовых в браке уже пять лет.