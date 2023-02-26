Хейли Бибер призналась, что ей больше всего нравится в браке с Джастином

26-летняя модель и основатель собственной линии по уходу за кожей Хейли Бибер дала интервью своему мужу-певцу Джастину Биберу для журнала Vogue Australia. Девушка и ее поющий супруг поговорили о бизнесе, стиле и своем собственном браке.
Так Хейли призналась, что больше всего ей нравится в их семейных отношениях.
«М-м-м… Моя любимая вещь в браке — это, честно говоря, товарищеские отношения, которые, как я чувствую, у мы построили. По правде говоря, ты мой лучший друг во всем мире. Нет никого, с кем бы я хотела проводить больше времени или что-то делать», — сказала Хейли Джастину.
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Напомним, звездная пара заключила брак в 2018 году. 28-летний певец уже хочет обзавестись детьми, а его жена-модель сосредоточена на карьере.