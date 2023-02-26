Хейли Бибер призналась, что ей больше всего нравится в браке с Джастином

26-летняя модель и основатель собственной линии по уходу за кожей Хейли Бибер дала интервью своему мужу-певцу Джастину Биберу для журнала Vogue Australia. Девушка и ее поющий супруг поговорили о бизнесе, стиле и своем собственном браке.

Так Хейли призналась, что больше всего ей нравится в их семейных отношениях.