Замуж не возьмут: пять типов женщин, которых избегают мужчины

Красивая, умная, хозяйственная, а никто не берет замуж? Нужно знать, что некоторых типов женщин мужчины подсознательно избегают. И даже если у пары случился бурный роман, с такой дамой мужчина вряд ли пойдет под венец.

Вторая мама: гиперопека, постоянные звонки и контроль любимого, непрошенные советы, попытки накормить досыта и постоянные напоминаний, что нужно сделать/купить. Редко кому из мужчин понравиться быть сыночком. Одна заботливая мама у них, в большинстве случаев, уже имеется. Озабоченная замужеством: слишком поспешные и навязчивые разговоры о свадьбе, детях и совместном будущем. Не стоит отпугивать мужчину стремлением создать семью, когда вы ещё только присматриваетесь друг к другу. Меркантильная особа: навязчивые вопросы о заработке и доходах, оценка достатка. Мужчина вряд ли обрадуется, почувствовав, что вы оцениваете его кошелек, а не личные качества. Королева драмы: внезапные перепады настроения, превращение мухи в слона, частые истерики и бурные эмоции. Мужчина быстро устанет жить, как на пороховой бочке, боясь расстроить вас. С большой вероятностью он выберет более спокойную партнершу. Постоянно недовольная: все не так, бесконечные обиды, крики и грустное лицо. Возможно, вам кажется, что вы пытаетесь сделать мужчину лучше, указать на его ошибки. Но если это происходит постоянно, романтика в таких отношениях быстро улетучится.

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По материалам издания WomanHit.