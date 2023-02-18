«Мне нравилось только целоваться»: Пэрис Хилтон призналась, почему вышла замуж только после 40

17 февраля светская львица Пэрис Хилтон отметила 42-летие. Только сейчас западная звезда может считать себя счастливой, ведь она наконец вышла замуж и стала мамой. В новом интервью модель и ведущая рассказала, почему долгие годы не могла построить прочные отношения с мужчинами (а ведь не раз пыталась) и сумела только после 40 – с бизнесменом Картером Реумом.

«Я была известна как секс-символ, но все сексуальное приводило меня в ужас, — призналась звезда журналу Harper’s Bazaar. - Я называла себя «целующимся бандитом», потому что мне нравилось только целоваться. Многие мои отношения не сложились из-за этого».

«Только перед встречей с Картером я наконец перестала быть такой. Мне нравится общаться с мужем. Я просто чувствую, что после всего того ада, через который прошла, я наконец-то получаю то, что заслуживаю, то есть мужчину, которому я могу доверять и с кем могу строить настоящую жизнь».