«Мы с мужем договорились обо всем на берегу»: Анна Плетнева поделилась секретом крепкого брака

Певица Анна Плетнева (группа «Винтаж») со своим мужем Кириллом вместе уже 18 лет. В новом интервью журналисты напомнили звезде, что супруг долго ее добивался, и спросили, когда она поняла, что это тот самый мужчина.

«Мне важны не слова, а поступки. В моей жизни было очень много сложных ситуаций, когда муж проявлял себя как настоящий защитник, и для меня это стало основополагающим», - ответила Анна.

45-летнюю артистку спросили, в чем секрет сохранения брака.

«Я считаю, что нужно обговаривать все заранее, - цитирует Плетневу «КП-Екатеринбург». - Мы с мужем договорились обо всем на берегу. Когда мы с ним встретились, я уже была артисткой. Я хорошо запомнила один разговор. Тогда мы сидели в машине, и я спросила: «Ты же понимаешь, кого ты берешь в жены?» Он сказал мне «да». Я тоже понимала, что он очень непростой человек, со своим характером и со своими амбициями».

«Важно сразу прочертить все свои границы и сказать: «Я такая». Очень важно знать себя, любить себя, принимать себя такой, какая ты есть, тогда и люди будут принимать тебя именно такой. А долгие отношения с мужчиной – это очень сложно. Нужно работать над ними. Где-то ты уступаешь, а где-то настаиваешь на своем».