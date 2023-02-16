Как распознать абьюзера: советы психолога

Абьюзерами называют манипуляторов, которые жестоко обращаются со своими партнерами. Психолог Артемий Сибирский объяснил, как распознать такого человека в самом начале отношений.

«Абьюзер может хвалить партнера за ум, при этом говорить, что мало кто способен понять его, ибо остальные — глупы на его фоне. Так он внушает «жертве», что кроме него ее никто не поймет. И дальше это внушение будет только усиливаться. При этом обязательно найдет причины, чтобы обесценить данные партнера. Это может быть как прямое оскорбление, так и хитрое: «У тебя такая изысканная внешность, жаль, кроме меня никто не может этого оценить по достоинству», — рассказывает Сибирский.

Абьюзер часто запрещает партнеру работать — под предлогом заботы, но на самом деле для того, чтобы партнер всецело зависел от него финансово. Чаще всего такие люди болезненно ревнивы, они много блефуют, стараясь показать, что им безразлична жизнь партнера.

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