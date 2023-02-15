Сосо Павлиашвили: «Когда ты все делаешь вместе с любимой женщиной, становишься сильнее»

Певец Сосо Павлиашвили счастлив быть рядом со своей женой Ириной уже 25 лет. В его новом альбоме «Жизнь — это рок-н-ролл» есть песня «Волчица», посвященная супруге. В ней 58-летний артист поет: «Я сумел тебя добиться, полюбил так навсегда». Но почему в таком трогательном произведении о жене любимая женщина сравнивается с волчицей?

«Мы с ней прожили огромное количество лет. И не всегда было просто, — поясняет певец в новом интервью для Teleprogramma.pro. — Было очень много хорошего и не очень хорошего, и было много испытаний. Но мы вместе выстояли».

«В чем сила волчьей стаи? В преданности друг другу. Это единение душ, сердец. Когда ты все делаешь вместе с любимой женщиной, идешь с ней нога в ногу, ты становишься сильнее. И эта песня появилась именно потому, что я имею право это петь».