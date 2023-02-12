«С мужчиной спорить не надо»: Алика Смехова рассказала, в чем секрет женского счастья

Актриса и певица Алика Смехова пришла на премьеру эротической драмы «Непослушная» (где девушка-студентка противостоит чарам богатого и властного бизнесмена с лицом Александра Петрова) и поделилась своими мыслями о том, кто должен быть главным в отношениях.

«С мужчиной спорить не надо, кто сильнее. Конечно, сильнее мужчина. Всячески ему надо об этом говорить. Но мы с вами понимаем, кто сильнее, - со смехом рассказала 54-летняя артистка каналу 5-tv.ru. - В чем заключается секрет женского счастья? В покорности. В терпении и принятии».

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Алика Вениаминовна наверняка знает, о чем говорит. В ее жизни были три брака, у артистки два сына от разных мужчин, которые носят фамилию матери. Ранее звезда кино и сериалов объяснила, почему отказала в любви Андрею Григорьеву-Апполонову.