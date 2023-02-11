День святого Валентина теряет позиции: отмечать его собираются только 13% россиян

Так какой праздник нужно считать правильной датой для того, чтобы отметить вашу любовь со второй половинкой – День святого Валентина или Петра и Февронии? На фоне политической обстановки западная традиция, и правда, может быть забыта. Она уже сейчас гораздо менее популярна, чем раньше.

В начале февраля в России провели опрос: у трех тысяч экономически активных людей старше 18 лет спросили, собираются ли они как-то отмечать Валентина. И доля желающих оказалась невелика – всего 13%. 76% ответили категоричным «нет».

Авторы исследования пишут, что за 16 лет популярность праздника влюбленных в РФ снизилась почти в четыре раза: в 2007-м его отмечал каждый второй - 50% опрошенных в том году.