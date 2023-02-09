«Тихие девочки очень страдают в жизни»: Ольга Орлова подчеркнула, как важно женщине уметь за себя постоять

Достаточно тихая и закрытая вне телевидения ведущая Ольга Орлова активно спорила со своими подписчиками, когда те начали заявлять в комментариях, что она врет о своей беременности. В новом интервью 45-летнюю звезду спросили, почему она так себя вела, тем более, на последних сроках - когда будущим мамочкам следует избегать стрессов.

Ольга ответила, что люди в комментариях откровенно перебарщивали, и она уже не могла молчать.