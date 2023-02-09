«Тихие девочки очень страдают в жизни»: Ольга Орлова подчеркнула, как важно женщине уметь за себя постоять

Достаточно тихая и закрытая вне телевидения ведущая Ольга Орлова активно спорила со своими подписчиками, когда те начали заявлять в комментариях, что она врет о своей беременности. В новом интервью 45-летнюю звезду спросили, почему она так себя вела, тем более, на последних сроках - когда будущим мамочкам следует избегать стрессов.
Ольга ответила, что люди в комментариях откровенно перебарщивали, и она уже не могла молчать.
«Я не хочу это проглатывать. Потому что я считаю, что, когда тебя обижают, ты должна за себя постоять, - высказалась Орлова в YouTube-шоу «Алена, блин!» - Потому что потом вот эти «тихие девочки» очень страдают в жизни. Когда они терпят мужей недостойных… Когда они испытывают какие-то неприятности и ничего не могут сказать, потому что для них скромность важнее всего. Им кажется, что, промолчав, они будут умнее. А я считаю, что надо за себя постоять. Хватит молчать».
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Телеведущая отметила, что ее муж никак не отреагировал на этом интернет-скандал, потому что у него просто нет соцсетей. А мать звезды как раз советовала быть умнее и не отвечать хейтерам из Сети.